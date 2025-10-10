Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?

Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?
Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG'un Almanya'da daha ucuza satılacağı ortaya çıkmıştı. Marmaray hattından vagon vagon gönderilen TOGG'ların görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. Peki Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, resmen ihraç edilmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı açıklamada ilk 100 aracın trenle Almanya’ya sevk edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZA ALMANYA'DA SATILACAK

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Almanya'da daha ucuza satılması hem yürekleri burktu hem de öfke uyandırdı. 'Bizim arabamız nasıl bize daha pahalıya satılır?' yorumlarının sosyal medyada binlerce vatandaş tarafından yapılması öfkeyi görünür kıldı.

Ortaya çıkan rakamlara göre Almanya'dakiler TOGG'u Türkiye'ye göre daha ucuza alacak. Rakamlar şu şekilde:

T10X Almanya Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 34.295 € → 1.666.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 40.118 € → 1.949.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 41.200 € → 2.001.000 TL

T10X Türkiye Fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

ALMANYA'YA UCUZUNDAN KAÇ TANE GİDECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı açıklamada ilk 100 aracın trenle Almanya’ya sevk edildiğini, yıl sonuna kadar 1000 aracın gönderileceğini öğrendiğini açıkladı:

  • Az önce Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi TOGG'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hayalinin fikir babası olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz, teşekkürler ediyoruz

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

