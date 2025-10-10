Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, resmen ihraç edilmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı açıklamada ilk 100 aracın trenle Almanya’ya sevk edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZA ALMANYA'DA SATILACAK

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Almanya'da daha ucuza satılması hem yürekleri burktu hem de öfke uyandırdı. 'Bizim arabamız nasıl bize daha pahalıya satılır?' yorumlarının sosyal medyada binlerce vatandaş tarafından yapılması öfkeyi görünür kıldı.

Ortaya çıkan rakamlara göre Almanya'dakiler TOGG'u Türkiye'ye göre daha ucuza alacak. Rakamlar şu şekilde:

T10X Almanya Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 34.295 € → 1.666.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 40.118 € → 1.949.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 41.200 € → 2.001.000 TL

T10X Türkiye Fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Türklere 2 milyon liraya satılan TOGG bakın Almanlara kaç liraya satılacak!

ALMANYA'YA UCUZUNDAN KAÇ TANE GİDECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı açıklamada ilk 100 aracın trenle Almanya’ya sevk edildiğini, yıl sonuna kadar 1000 aracın gönderileceğini öğrendiğini açıkladı: