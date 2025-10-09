Türklere 2 milyon liraya satılan TOGG bakın Almanlara kaç liraya satılacak!

Türklere 2 milyon liraya satılan TOGG bakın Almanlara kaç liraya satılacak!
Bakan Ömer Bolat TOGG'un ilk yurt dışı sevkiyatının başladığını duyurdu. Almanya'ya 100 araç gönderildi. TOGG'un ilk ihracatı gerçekleşirken, akıllara "yerli ve milli" olarak propagandası yapılan aracın fiyatları geldi. Bakın Almanya ile Türkiye farkı ne kadar?

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ihracata resmen başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı açıklamada ilk 100 aracın trenle Almanya’ya sevk edildiğini, yıl sonuna kadar ise yaklaşık bin aracın ihraç edileceğini duyurdu.

TOGG’UN TÜRKİYE VE ALMANYA SATIŞLARI

TOGG sedan modeli T10F’i 15 Eylül’de Türkiye’de ön siparişe açtı. Bin araçlık ön satış kontenjanı, ilk gün tükenmişti. 29 Eylül itibarıyla Almanya’da T10X ve T10F modelleri için ön siparişler başladı.

Almanya’daki fiyatlar ise şu şekilde oldu:

T10X Almanya Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 34.295 € → 1.666.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 40.118 € → 1.949.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 41.200 € → 2.001.000 TL

T10X Türkiye Fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Bu hesapla Almanya fiyatları Türkiye’ye göre yaklaşık 200-300 bin TL daha uygun. Farkın nedeni olarak Almanya’daki vergi avantajları ve elektrikli araç teşvikleri ile Türkiye’de ÖTV oranlarına yüzde 25-55 arasındaki zam gösteriliyor. Ancak ÖTV zammı yakın zamanda Cumhurbaşkanı kararı ile alındı. Yani bu zammı yapmak yönetimin tercihi.

TÜRKİYE’DE VE ALMANYA’DA FİYAT FARKI

Almanya’da T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.666.000 TL

Türkiye’de aynı model: 1.862.000 TL → Fark: 196.000 TL

Almanya’da T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.001.000 TL

Türkiye’de aynı model: 2.363.000 TL → Fark: 362.000 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

