Alman ayakkabı devi Çin'e mi satılıyor?
Almanya'nın ayakkabı devi Puma'ya Çin'in talip oldu. Bu haber sonrası Puma'nın hisseleri uçuşa geçti.

Küresel spor giyim pazarında dengeleri değiştirecek bir satış iddiası gündeme bomba gibi düştü. Alman panzeri Puma'ya, Çinli spor devi Anta Sports talip oldu. Kulislerde konuşulan "satın alma" haberi bile Puma hisselerini uçurmaya yetti. Ancak masadaki tek talip Anta değil; Japon ve diğer Çinli rakipler de sıraya girdi.

Bloomberg kaynaklı bilgilere göre, Çinli Anta Sports, Puma'yı bünyesine katmak için nabız yokluyor. Şirketin bu devasa operasyon için danışmanlarla masaya oturduğu ve süreci yönetmek adına bir özel sermaye fonuyla iş birliğine gidebileceği konuşuluyor.

HİSSELERDE 'SATIN ALMA' RALLİSİ

Satış dedikodusu bile yatırımcıyı heyecanlandırmaya yetti. Haberlerin piyasaya düşmesiyle birlikte Puma hisseleri Frankfurt borsasında adeta şaha kalktı. Yüzde 14'ü bulan değer artışı, Eylül ayından bu yana görülen en güçlü yükseliş olarak kayıtlara geçti.

RAKİPLER SIRAYA GİRDİ: LI NING VE ASICS DE MASADA

Puma'nın peşindeki tek dev Anta değil. Kaynaklar, bir diğer Çinli rakip Li Ning Co.’nun da pusuda beklediğini belirtiyor. Hatta Li Ning'in potansiyel bir teklif için finansman seçeneklerini değerlendirmek üzere bankalarla görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Uzak Doğu'dan bir diğer ilgi ise Japon spor giyim markası Asics Corp.’tan geldi.

EN BÜYÜK ENGEL PINAULT AİLESİ

Henüz hangi şirketin resmi teklif vereceği belirsizliğini korurken, görüşmelerin erken aşamada olduğu vurgulanıyor. Ancak satışın önündeki en büyük bariyerin "fiyat" olması bekleniyor. Puma'nın en büyük hissedarı konumundaki Fransız milyarder Pinault ailesinin yüksek değerleme beklentisinin, süreci zora sokabileceği ifade ediliyor.

