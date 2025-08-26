AKP'ye yakın sendika da dayanamadı: Sadece memur ve emekliler mi bütçeye yük oluyor?

Yaklaşık 6 buçuk memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamuda 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde iktidar ile sendika uzlaşamayınca karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Hakem Kurulu bugün dördüncü toplantı için masaya oturudu. Kurul'un en geç yarın kararı vermesi gerekiyor.

Gözler sondan bir önceki toplantı olan dördüncü toplantıya çevrilirken Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantı sürerken, açıklama yaptı.

Yalçın Kurul'a, 'noterlik' değil görev çağrısı yaparken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da eleştirdi. Maliye'nin enflsyonla mücadelesini memurların maaşı üzerinden yaptığına işaret ede Yalçın, "Biz bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz." dedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kurul'un toplantısı esnasında X hesabından şunları paylaştı:

"‘MALİYE BAKANI’NA SORUYORUM



Neden enflasyon sadece sabit gelirlileri eziyor?

Bütçe denkleştirmesinin, mali disiplinin, enflasyonla mücadelenin faturasını neden sadece emekçiler ödüyor?

Herkese cömert olunuyor da sadece memurlar ve emekliler mi bütçeye yük oluyor?

Alın terinin, emeğin hakkını vermeden, ücrette adaleti sağlamadan toplumda huzur kalır mı?

Aynı işi yapanların farklı ücretler aldığı bir işyerinde çalışma barışı sağlanır mı?

Sermayeye vergi indirimleri, vergi afları yapılırken, teşvikler dağıtılırken, faize-rantiyeciye para bulunurken, memura, emekliye gelince mi “kasa boş” oluyor?

Memurun maaşını kısarak, haklı taleplerini bastırarak mı enflasyonu dizginleyeceksiniz?

Yüksek enflasyonun faturasını memura keserek mi piyasaları düzelteceksiniz?

Ekonomik istikrarı memuru istikrarsızlaştırarak mı sağlayacaksınız?

Memurun bütçesini küçülterek mi bütçeyi büyüteceksiniz?



Biz bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz.

Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin yem edilmesinedir."

Yalçın ardından bir paylaşım daha yaparak şunları kaydetti:

"Bugün hala geç kalınmış değil.

Hala bu çarpıklık düzeltilebilir.

Daha fazla mağduriyetin önüne geçilebilir. Sesimize kulak verin,

Adaleti sağlayın,

Aileleriyle birlikte

Yirmi beş milyon insanımızı üzmeyin!



Bugün sadece kamu görevlilerinin değil 85 milyonun gözü üzerinizde.

Aileleri ile birlikte 25 milyon insanın yüzünü güldürmek de başını eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde. Hakem de Noter damgasından kurtulmak istiyorsa, vesayeti reddedip, talimatla değil adaletle karar versin. ‘Hakem’e çağrım; eğer itibar kazanmak istiyorsanız elinizdeki bu son fırsatı iyi değerlendirin."