AKP'ye yakın isim memur zammını gösterdi: "Ak Parti kaybeder"

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık ekonomik şartlarını belirleyen Kamuda 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde Hakem Kurulu kararı ile zam oranı belirlendi.

Verilen zam memurların ve bir çok kesimin tepkisini çekerken dikkat çeken bir açıklama iktidara yakın bir isimden geldi. İktidar savunuculuğuyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan memur zammına ilişkin yeterli olmadığını ve bunun AKP'ye kaybettireceğini yazdıç

Kaplan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı "UYARI / YORUM" başlıklı açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetin memur maaşlarına yaptığı zam, sosyolojik ve siyasî dengeleri sarsabilir. Zam oranı çok düşük:

Geçim sıkıntısı yaşayan memurlara sahip çıkamazsa, sosyolojiyi kaybeder Ak Parti. Hükümete hükümet içinden yapılan dış dayatmayı hükümet püskürtmeli, Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dengelerini alt üst edecek bu yanlış karardan vazgeçmeli ve memurlara nefes aldıracak yeni bir oran belirlenmeli. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ön alacağını tahmin ediyor ve hatta bekliyorum…"

ZAM PAZARLIĞINDA NE OLMUŞTU?

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında sendikalar, hükümetin verdiği teklifi "Sefalet teklifi" diyerek reddetmişti. Bunun üzerine kamu tarafı konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşımıştı. Kurul dördüncü toplantısında zam kararını vererek hükümetin teklifinde sadece 2027 için bir puanlık artış yaptı. 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi.

Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

Buna karşılık masadaki yetkili sendika Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etmişti.

SENDİKALAR KURULDAN ÇEKİLDİ

Karar sonrası Memur Sen, "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı.

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı.

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. KESK sendikaların en baştan masaya oturmaması gerektiğini söyledi.