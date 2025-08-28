AKP'ye yakın isim memur zammını gösterdi: "Ak Parti kaybeder"

AKP'ye yakın isim memur zammını gösterdi: "Ak Parti kaybeder"
Yayınlanma:
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan'dan AKP'ye 'uyarı' geldi. Kaplan memu zammının çok düşük kaldığını belirterek iktidarın "geçim sıkıntısı yaşayan memurlara sahip çıkmazsa" kaybedeceğini söyledi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık ekonomik şartlarını belirleyen Kamuda 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde Hakem Kurulu kararı ile zam oranı belirlendi.

Verilen zam memurların ve bir çok kesimin tepkisini çekerken dikkat çeken bir açıklama iktidara yakın bir isimden geldi. İktidar savunuculuğuyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan memur zammına ilişkin yeterli olmadığını ve bunun AKP'ye kaybettireceğini yazdıç

Kaplan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı "UYARI / YORUM" başlıklı açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetin memur maaşlarına yaptığı zam, sosyolojik ve siyasî dengeleri sarsabilir.

Zam oranı çok düşük:
Geçim sıkıntısı yaşayan memurlara sahip çıkamazsa, sosyolojiyi kaybeder Ak Parti.

Hükümete hükümet içinden yapılan dış dayatmayı hükümet püskürtmeli, Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dengelerini alt üst edecek bu yanlış karardan vazgeçmeli ve memurlara nefes aldıracak yeni bir oran belirlenmeli.

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ön alacağını tahmin ediyor ve hatta bekliyorum…"

ZAM PAZARLIĞINDA NE OLMUŞTU?

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında sendikalar, hükümetin verdiği teklifi "Sefalet teklifi" diyerek reddetmişti. Bunun üzerine kamu tarafı konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşımıştı. Kurul dördüncü toplantısında zam kararını vererek hükümetin teklifinde sadece 2027 için bir puanlık artış yaptı. 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi.

Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

Buna karşılık masadaki yetkili sendika Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etmişti.

SENDİKALAR KURULDAN ÇEKİLDİ

Karar sonrası Memur Sen, "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı.

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı.

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. KESK sendikaların en baştan masaya oturmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Ekonomi
Son dakika | Altın rekor kırdı
Son dakika | Altın rekor kırdı
Merkez Bankası Başkanı Karahan Ankara mesaisinde: ATO Başkanı ile görüştü
Merkez Bankası Başkanı Karahan Ankara mesaisinde: ATO Başkanı ile görüştü