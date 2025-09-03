AKP geri adım atıyor: Emlak vergisine düzenleme geliyor

Son yıllarda emlak vergisine esas olan rayiç bedellerde yaşanan yüksek artışlar sonrası gelen tepkiler AKP'ye geri adım attırdı. İktidar yeni bir düzenleme hazırlığında. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ekim ayında konuya ilişkin Meclis’e yasa teklifi sunulacağını açıkladı.

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de artacak. Büyükşehirlerde artışlar yüzde 1400'e buluyor.

Rayiç bedellerindeki beklenmeyen bu artış halktan büyük tepki topladı. 5 kat daha fazla vergiye karşı NTV'nin haberine göre çok sayıda kişi dava açma hazırlığında.

“ARTIŞLAR PİYASA KOŞULLARINI YANSITMIYOR” İDDİASI

Resmi artış oranlarının piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Yasal düzenlemelerle vatandaşın üzerindeki yükün azaltılacağını savundu.

MECLİS’E SUNULACAK İKİ ÖNEMLİ DÜZENLEME MODELİ

Demir, üzerinde çalışılan iki ana düzenleme modelini şöyle açıkladı:

Arsa rayiç bedelinin metrekare bazında sınırlandırılması

Hesaplanan emlak vergisi tutarının mevcut seviyelerle kıyaslanarak üst sınır getirilmesi

Teknik çalışmalar devam ediyor ve bu yasal düzenlemelerin 2026’dan önce Meclis’te yasalaşması hedefleniyor.

İTİRAZ SÜRECİ VE MAHKEME YOLU

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz vergi artışlarına itiraz etmek için dikkat etmesi gereken süreçleri anlattı.

Kiraz'ın aktardığına göre, Takdir komisyonu kararları askıya çıktıktan sonra 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılması gerekiyor.

Danıştay kararıyla dava açma süresi 31 Aralık’a kadar uzatılabiliyor.

Tek bir kişinin açtığı dava, aynı sokak veya mahalledeki diğer mükellefleri de etkileyebiliyor.

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, 2017’de benzer bir durumda hükümetin rayiç artışını yüzde 50 sınırına çektiğini ve bugün de aynı yöntemin uygulanabileceğini ifade etti.

"SÜRE UZATILABİLİR"

Avukat Çiğdem Kezer ise, artış oranlarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini, itiraz süresinin 7 Eylül’de sona ereceğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vatandaşı mağdur etmeyeceğiz” açıklaması nedeniyle bu sürenin uzatılabileceğini söyledi.