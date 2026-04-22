Akaryakıttaki iki liralık indirim pompaya kuruş olarak yansıyacak! Yarından itibaren geçerli

ABD ile İran arasındaki gerilimin ateşkesin uzatılmasıyla hafiflemesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Motorinde 2,33 liralık indirim hesaplandı ancak eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak düşüş 58-59 kuruşta kaldı. İndirim yarından itibaren geçerli olacak.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan çatışma riskinin bir süreliğine yavaşlaması, petrol piyasalarında rahatlama yarattı. Ateşkesin uzatılmasıyla birlikte Brent petrolde jeopolitik baskı zayıfladı. Bu gelişme Türkiye’de motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Karar'ın haberine göre; sektörde yapılan hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında 2,33 liralık bir düşüş oluştu. Ancak bu indirimin tamamı pompa fiyatına yansımayacak. Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin önemli bölümü Özel Tüketim Vergisi’ne gidecek.

VERGİ SİSTEMİ SINIR GETİRDİ! İNDİRİM KURUŞTA KALDI

Mevcut uygulamada akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin bir bölümü vergi ayarlamasıyla dengeleniyor. Bu nedenle motorinde hesaplanan 2,33 liralık indirimin yaklaşık dörtte üçü vergiye yönlendirilecek. Tüketiciye yansıyacak indirim ise 58 ila 59 kuruş arasında olacak.

Yeni fiyatların 23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR

İndirim öncesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 71,57 lira, Ankara’da 72,71 lira, İzmir’de ise 72,99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı tarihte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 62,70 lira, Ankara’da 63,67 lira, İzmir’de 63,94 lira olarak kaydedildi. LPG fiyatı ise İstanbul ve Ankara’da 45,48 lira, İzmir’de 46,15 lira düzeyinde yer aldı.

Gece yarısından sonra yapılacak indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatının 71 liranın hemen altına gerilemesi bekleniyor. Bayilere ve şirketlere göre küçük fiyat farklılıkları görülebi