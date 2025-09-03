Akaryakıta dev zam geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor. Motorine büyük bir zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve kürsel gelişmelerden etkileniyor. Deposunu doldurmak üzere akaryakıt istasyonuna gidenleri yeni bir zam bekliyor.

Akaryakıt fiyatlarında Ağustos ayında görece sakin seyrederken 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL’lik zam gelmişti. Bu zammın ardından şimdi de motorine zam bekleniyor.

Yarından itibaren motorinin litre fiyatına 2.05 lira zam yapılması bekleniyor.

1 TL’NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYORDU

Öte yandan geçtiğimiz hafta da motorinin litre fiyatında 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 TL’yi aşan bir zam beklentisini paylaşmıştı. Ancak zam gelmemişti.

Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları 3 Eylül 2025 Çarşamba günü şu şekilde.

İstanbul Avrupa yakası benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

