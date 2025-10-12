Akaryakıt tabelasında son durum: Motorin, benzin ve LPG’de güncel fiyatlar

Akaryakıt tabelasında son durum: Motorin, benzin ve LPG’de güncel fiyatlar
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatlarında son dönemde sert gerilemeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda varili 67-68 dolar seviyesinde olan Brent petrol, 62,2 dolara kadar düştü.

Bu düşüş, geçtiğimiz günlerde pompa fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi.

Otogazda (LPG) 3 Ekim’den itibaren 1,20 TL’lik artış yaşandı ve pompaların fiyat tabelaları güncellendi.

benzinn.jpg

Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!

EN SON 4 EYLÜL DE ZAM YAPILMIŞTI

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 12 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.15 TL

Motorin: 53.23 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51.98 TL

Motorin: 53.09 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 52.99 TL

Motorin: 54.25 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.32 TL

Motorin: 54.57 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

