Akaryakıt tabelasında son durum: Benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar!
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler tarafından doğrudan şekilleniyor. İşte 5 Ekim 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları..

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

LPY'YE ZAM GELMİŞTİ

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise 1,20 TL'lik zam gelmişti. Fiyat artışı tabelalara yansıdı.

Peki, 5 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 54.13 TL

Motorin: 55.48 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

