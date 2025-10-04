Akaryakıtta tabela değişti

Akaryakıtta tabela değişti
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? Benzine zam mı geldi? Akaryakıt tabelası değişti mi? İşte güncel fiyatlar...

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi unsurlardan etkilendiği için araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Bu etkenler, pompa tabelalarındaki rakamların şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

ZAM GELDİ

Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!

Otogaz (LPG) fiyatlarına dün gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı. Böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişti.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Kriz akaryakıt devinin de başını yaktı! İflas bayrağını çektiKriz akaryakıt devinin de başını yaktı! İflas bayrağını çekti

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

4 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası) akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) akaryakıt fiyatları

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler