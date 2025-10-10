Aileler onu seçti: Yılın "aile otomobili" unvanını aldı

Bu ödül Dacia'nın Duster (2024), Spring (2023) ve Jogger'ın (2022) ardından elde ettiği olağanüstü galibiyet serisini sürdürüyor.

Bu tanınma, Bigster'ın İngiltere'de satışa sunulmasından sadece sekiz ay sonra geldi. Bigster, alanı, değeri ve çok yönlülüğü sayesinde aileler arasında hızla popülerlik kazandı.

Bigster, 25.215 £'dan başlayan fiyatlarla hafif hibrit, hibrit ve 4x4 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Dacia, The News UK Motor Ödülleri 2025'te dikkat çekici galibiyet serisini sürdürdü. Markanın en yeni modeli Bigster, törende üst üste dördüncü zaferini elde ederek "Yılın Aile Otomobili" ödülüne layık görüldü.

The Times, The Sunday Times ve The Sun'dan oluşan uzman jüri, Bigster'ı, bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinden bu yana Birleşik Krallık'taki aileler için cazip bir seçim haline getiren rakipsiz alan, konfor ve değer karışımı nedeniyle övdü.

The Times ve Sunday Times'ın Dijital Sürüş Editörü Will Dron şunları söyledi: "Dacia'nın büyüyen ailelere yönelik daha büyük bir SUV çıkarması an meselesiydi ve kendini aştı. Bigster, sınıfına göre geniş bir bagaj hacmi ve markanın meşhur olduğu uygun fiyatıyla mükemmel Duster'dan daha fazla alan sunuyor. Ancak kimse Bigster'ın bu kadar konforlu, ileri teknolojili ve sürüşü keyifli olacağını tahmin etmiyordu. Bizim için kesinlikle Yılın Aile Otomobili unvanını hak ediyor."

Bigster'ın zaferi, Dacia'nın etkileyici ödül başarı serisini daha da ileriye taşıyor. Maceraperest Duster 2024'te "Yılın Uygun Fiyatlı Otomobili" ödülünü alırken, tamamen elektrikli Spring 2023'te aynı başarıyı elde etti ve yedi koltuklu Jogger ise 2022'de bu unvanı kazandı.

Dacia UK Marka Direktörü Luke Broad şunları söyledi: "Bigster, sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmesinden bu yana İngiliz ailelerin kalbine dokundu. Bize, makul bir fiyata sahip olan geniş alan, esneklik, konfor ve güçlü SUV stilini sevdiklerini söylüyorlar. Bigster'ın şimdi bu kadar saygın otomotiv uzmanları tarafından 'Yılın Aile Otomobili' olarak tanınması son derece ödüllendirici ve Dacia'nın ailelerin aradığı şeyi sunmaya devam ettiğini kanıtlıyor."

25.215 £'luk başlangıç ​​fiyatıyla Dacia Bigster, alıcıların aile dostu bir SUV'dan beklentilerini yeniden tanımlıyor. Expression, Journey ve Extreme olmak üzere üç donanım seviyesi ve hafif hibrit, hibrit veya 4x4 güç aktarma organları seçenekleriyle sunulan araç, güçlü görünümü ve zengin donanım seviyelerini bir araya getirerek Dacia'nın sade ve uygun fiyatlı felsefesine sadık kalıyor.

Üst düzey donanımlar arasında anahtarsız giriş, 10.1 inçlik merkezi dokunmatik ekran, çift bölgeli otomatik klima, alaşım jantlar, çoklu görüşlü park kamerası ve hız sınırlayıcılı akıllı hız sabitleyici yer alıyor.