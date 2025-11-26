Adobe müjdeyi verdi: Bir yıllığına ücretsiz!

Yüksek abonelik ücretleriyle kullanıcıların cebini yakan grafik dünyasının devi Adobe, strateji değiştirdi. Şirket, popüler yazılımı Photoshop’un web sürümünü tam 12 ay boyunca, üstelik kredi kartı bilgisi talep etmeden ücretsiz erişime açarak şaşırtan bir kampanyaya imza attı.

Google Gemini artık bir fotoğrafı kısa videoya dönüştürebiliyor

ShiftDelete kaynaklı habere göre; fotoğraf ve grafik düzenleme piyasasının lideri Adobe, tarayıcı tabanlı Photoshop sürümü için dikkat çekici bir adım attı. Vatandaşın alım gücünün düştüğü ve dijital aboneliklerin lüks haline geldiği bir dönemde başlatılan bu kampanya, kullanıcılara nefes aldıracak.

KREDİ KARTI ŞARTI YOK, YAPAY ZEKA VAR

Kampanyanın en can alıcı noktası ise ödeme yöntemi istememesi. Kullanıcılar, herhangi bir kredi kartı bilgisini sisteme girmek zorunda kalmadan, 12 ay boyunca Photoshop’un web versiyonuna bedelsiz olarak erişim sağlayabilecek. Böylece "deneme süresi bitince kartımdan para çekilir mi?" endişesi de ortadan kalkmış olacak.

Yapay zeka işsizler ordusu mu yaratacak? Ya oyunun içindesin ya riskte!

Sunulan hizmet sadece temel araçlarla sınırlı değil; kampanya kapsamında yapay zeka destekli yeni nesil araçlar da dahil olmak üzere yazılımın pek çok profesyonel düzenleme fonksiyonu kullanılabilecek.

NASIL ERİŞİM SAĞLANACAK?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey, Chromium tabanlı internet tarayıcıları üzerinden Adobe Photoshop uzantısını yüklemek. Kurulumun ardından ücretsiz kullanım süresi otomatik olarak başlatılıyor.

AMAÇ: KULLANICIYI SİSTEME ALIŞTIRMAK

Şirketin bu "cömert" hamlesinin arkasında ise bulut tabanlı çalışma alışkanlığını yaygınlaştırma hedefi yatıyor. Bir yıllık ücretsiz erişim sayesinde kullanıcıların web platformunu deneyimlemesi, bulut akışının avantajlarını görmesi ve sürenin sonunda paralı abonelik kararı vermesi bekleniyor.