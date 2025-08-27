Adınıza şirket var mı kontrol edin: Hapis cezası yolda

Adınıza şirket var mı kontrol edin: Hapis cezası yolda
Yayınlanma:
Sahte fatura kesene olduğu gibi kullanana da hapis cezası yolda. Devleti vergi kaybına uğratan sahte fatura kullanımına 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası 1 Ekim'den itibaren uygulamaya alınacak. Haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan vatandaşlar için tehlike çanları çalmaya başladı. Adınıza şirket var mı kontrol edin...

Sahte fatura basanlara verilen hapis cezası 1 Ekim’den itibaren ‘sahte fatura kullanan’ mükelleflere de uygulanacak. Sahte faturayla yakalanan patronlar 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

E-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması nedeniyle, haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü bildirildi.

HAPİS CEZASI YOLDA

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattığını, yeni tedbir ve politikaların 1 Ekim’den itibaren uygulanacağını bildirdi.

Bu kapsamda, mükelleflerin sahte belgeyi ‘bilmeden’ kullandığına yönelik değerlendirmelere son verileceğini belirten Tolu, "Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek" dedi.

Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemi üzerinden daha kolay yakalanacağına işaret ederken, sahte faturayı izah edemeyen ya da kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası beklediği uyarısında bulundu.

adiniza-sirket-var-mi-kontrol-edin-hapis-cezasi-yolda-2.jpg

ADINIZA ŞİRKET VAR MI KONTROL EDİN

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin para karşılığında işsiz, öğrenci, emekli gibi dar gelirlilerin üzerine kurulduğunu, geçmişte vergi incelemeleri 1.5 yılı bulduğu için yakalanma riskinin düşük olduğunu anlattı.

Tolu, "İncelemeler yapay zeka tarafından düzenlenen raporlarla 20 günde tamamlanacak. Bilmeden patron yapılan işsizlerin, emeklilerin hapse düşme riski artacak" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
KOBİ'lere destek mi geliyor? Bakanlık özel hesap açıyor
KOBİ'lere destek mi geliyor? Bakanlık özel hesap açıyor
BDDK'dan banka dışı şirketlere düzenleme
BDDK'dan banka dışı şirketlere düzenleme
Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak
Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak