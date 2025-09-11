ABD'nin işsizlik verileri zirvede!

ABD'de işsizlik yardımı için başvuran kişi sayısı, 6 Eylül haftasında beklenenin üzerinde artarak yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi artarak 263 bine ulaştı.

EKİM 2021'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

ABD Çalışma Bakanlığı, 6 Eylül’de sona eren haftaya ait işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ilk defa işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 bin kişilik artışla 263 bin oldu. Bu rakam, Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise işsizlik başvurularının 235 bin civarında gerçekleşmesini bekliyordu. Ancak veri, beklentilerin üzerinde geldi.

4 HAFTALIK ORTALAMA DA YÜKSELDİ

Bakanlığın güncel verilerine göre, önceki haftanın başvuru sayısı 237 binden 236 bine revize edildi. Aynı dönemde, dört haftalık hareketli ortalama işsizlik başvurusu 9 bin 750 kişilik artışla 240 bin 500’e yükseldi. Bu veri, kısa vadeli dalgalanmaları dengeleyerek iş gücü piyasasına dair daha net bir tablo sunuyor.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR SABİT KALDI

Öte yandan, işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 939 bin seviyesinde sabit kaldı. Bu veri, herhangi bir değişim göstermedi.