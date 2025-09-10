ABD'li bankacılık devi Morgan Sanley Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Yayınlanma:
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Morgan Stanley, 2025 yılı enflasyon tahminini TCMB'nin hedefinin üzerinde açıkladı.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine yönelik güncel değerlendirmelerini paylaştı. Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 2025 yılı sonuna kadar yüzde 37’ye çekmesini beklerken yıl sonu enflasyonunu da yüzde 29 olan hedefin üzerinde açıkladı.

ENFLASYON TAHMİNİ TCMB HEDEFİNİN ÜZERİNDE

Morgan Stanley tarafından yayımlanan analizde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Kuruma göre, enflasyonla mücadelede mevcut politikaların sürdürülmesi halinde kademeli fakat istikrarlı bir dezenflasyon süreci yaşanabilir.

Raporda, iç talepteki güçlü seyir, hizmet sektöründeki fiyatların yapışkanlığı ve yüksek enflasyon beklentilerinin, dezenflasyon sürecini yavaşlatabileceği ancak yönü değiştirmeyeceği vurgulandı.

OVP DEĞERLENDİRMESİ

Morgan Stanley, Türkiye ziyaretinin ardından yayımladığı değerlendirme notunda, Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekonomideki yönü koruma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Raporda, programın öngördüğü ılımlı büyüme ve kademeli mali disiplinin, makroekonomik istikrarı güçlendireceği kaydedildi.

Ayrıca, kamu sektöründe belirlenen fiyat ve ücretlerin, enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi yönündeki taahhütlerin da ekonomi politikalarına duyulan güveni artıracağı aktarıldı. Bu da işin ekonomi yönetimine düştüğünü gösteriyor.

TCMB’NİN POLİTİKA ALANI VAR

TCMB’nin rezerv seviyesi, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından yeterli politika alanına sahip olduğu ifade edildi. Bu sayede, döviz kurunun istikrarını sağlamaya devam edebileceği ve yurtiçi döviz talebinin sınırlandırılabileceği öngörüldü.

Morgan Stanley, iç piyasadaki gelişmelere rağmen TCMB’nin ihtiyatlı para politikasını sürdüreceği görüşünü paylaştı.

DOLAR/TL TAŞIMA İÇİN HALA CAZİP

Kurum, Merkez Bankası’nın temkinli duruşunun yatırımcı nezdinde güven verdiğini ve bu nedenle kısa vadeli Dolar/TL pozisyonlarının taşıma açısından hâlâ cazip olduğunu belirtti. Ayrıca, 1 yıllık OIS (faiz takası) eğrisinin alım yönlü işlem görmeye devam edeceği tahmin edildi.

RİSK PRİMİ SABİT, İHRAÇLARDA YATAYLAŞMA BEKLENTİSİ

Raporda, reform programının kararlılıkla uygulanmaya devam etmesi halinde Türkiye'nin risk primlerinin yakın vadede sabit kalacağına dikkat çekildi. Ayrıca, yeni borçlanma araçlarının genellikle 10-30 yıl vadeli orta bölümlerde yoğunlaşmasıyla, bu vadelerde marjinal bir yataylaşma yaşanabileceği değerlendirildi.

