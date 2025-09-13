ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni eylül ayında son dört ayın en düşük seviyesine indi. Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, eylül verilerine göre 55,4 seviyesine gerileyerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük değeri gördü.

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

Eylül ayı öncü verilerine göre tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, endeksin ağustosta olduğu gibi 58,6 seviyesinde kalacağı yönündeydi. Ancak açıklanan rakam, bu beklentilerin altında kaldı.

EKONOMİK KOŞULLARA DA GÜVEN AZALDI

Tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin algısını yansıtan endeks, eylülde aylık bazda 0,5 puanlık düşüşle 61,2’ye geriledi. Uzun vadeli ekonomik beklentileri ölçen tüketici beklentileri endeksi ise 4,1 puan azalarak 51,8 seviyesine düştü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Eylül ayında kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 4,8 seviyesinde sabit kalırken, uzun vadeli beklentiler artış gösterdi. Temmuz ayında yüzde 3,3 olan uzun vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta yüzde 3,5’e, eylülde ise yüzde 3,9’a yükseldi.

EKONOMİDE KIRILGANLIKLAR SÜRÜYOR

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketicilerin iş gücü piyasaları, iş koşulları ve enflasyona dair artan belirsizliklerle birlikte ekonomik kırılganlıklara dikkat çekmeye devam ettiğini vurguladı.