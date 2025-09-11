ABD'de 11 aylık bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2024’te başlayan ve 30 Eylül 2025’te sona erecek olan 2025 mali yılının on birinci ayında federal bütçe açığı 345 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen yıl ağustos ayında 380 milyar dolarlık açık veren federal hükümetin bu yılki açığı, aynı döneme göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 305,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bu dönemde hükümetin gelirleri yıllık yüzde 12 artışla 344 milyar dolara çıkarken, harcamaları 689 milyar dolar seviyesinde değişmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası doğrultusunda gümrük vergilerinden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artarak 30 milyar dolara ulaştı.

ON BİR AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Ülkede 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 trilyon 973 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 897 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on bir ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak yaklaşık 4,7 trilyon dolara, harcamalar da yüzde 6 artışla yaklaşık 6,7 trilyon dolara yükseldi.