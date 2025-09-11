ABD'de 11 aylık bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

ABD'de 11 aylık bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı
Yayınlanma:
ABD'de 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı. Bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre 4 kat arttı.

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2024’te başlayan ve 30 Eylül 2025’te sona erecek olan 2025 mali yılının on birinci ayında federal bütçe açığı 345 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen yıl ağustos ayında 380 milyar dolarlık açık veren federal hükümetin bu yılki açığı, aynı döneme göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 305,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bu dönemde hükümetin gelirleri yıllık yüzde 12 artışla 344 milyar dolara çıkarken, harcamaları 689 milyar dolar seviyesinde değişmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası doğrultusunda gümrük vergilerinden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artarak 30 milyar dolara ulaştı.

ON BİR AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Ülkede 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 trilyon 973 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 897 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on bir ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak yaklaşık 4,7 trilyon dolara, harcamalar da yüzde 6 artışla yaklaşık 6,7 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Ekonomi
New York borsasında büyük rekor!
New York borsasında büyük rekor!
Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük
Bakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük