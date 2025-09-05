ABD verileri açıklandı piyasalar karıştı: Altın ilk kez bu seviyede!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayında toplam tarım dışı istihdamın 22 bin arttığını açıkladı. Beklenti 75 bindi. Önceki ay ise 73 bin olarak gerçekleşmişti. Gelen veri beklentilerin ve önceki ayın verisinin bir hayli altında gerçekleşti.

BLS, nisan ayından bu yana sınırlı bir değişim olduğunu bildirdi.

İşsizlik oranı da ağustos ayında %4,3 ile çok az değişiklik gösterdi. Önceki ay yüzde 4,2 olan işsizlik oranı beklentilere paralel geldi.

Piyasaların odaklandığı bu verilerin açıklanması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirime gideceği beklentisi arttı, altın yeni bir rekor kırdı, dolar ise zayıfladı.

DOLAR ZAYIFLADI ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Veriler beklenenin çok altında gelince Fed'in faiz indirimine daha yakın olduğu beklentisi oluştu. Bunun sonucunda dolar değer kaybederken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam artışı 75 bin kişi beklenirken yalnızca 22 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu zayıf performans, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi.

İstihdam verisinin ardından ABD doları önemli para birimleri karşısında düşüş yaşadı. Euro/dolar paritesi 1,1750 seviyesine kadar yükselip 1,17275’e gerilerken;

Dolar/yen kuru yüzde 0,67 değer kaybıyla 147,79’a indi,

Sterlin/dolar ise yüzde 0,54 artışla 1,3507 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi, ons altının fiyatını yukarı taşıdı. Altın fiyatı, yüzde 1,17’lik artışla 3.586,87 dolara yükselerek tarihi rekor seviyeye ulaştı.

ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Zayıf istihdam rakamlarının ardından ABD Hazine tahvillerinde de hareketlilik yaşandı.

10 yıllık tahvil faizi, 7 baz puan düşüşle yüzde 4,915 seviyesine indi.

30 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan azalarak yüzde 4,8112 oldu.

WALL STREET VADESİ POZİTİFTE

Beklentilerin altında kalan istihdam verileri, borsalarda da iyimser bir hava estirdi. Vadeli işlemlerde ABD borsaları yukarı yönlü hareket etti:

S&P 500: yüzde 0,22 artış

Nasdaq 100: yüzde 0,65 yükseliş

Russell 2000: yüzde 0,42 değer kazandı