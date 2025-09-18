ABD ve Birleşik Krallık’tan stratejik ortaklık kararı

ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşması'na ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, muhtıranın yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi stratejik alanlarda karşılıklı işbirliğini hedeflediği belirtildi.

Yapay zekanın çağın belirleyici teknolojisi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, araştırmacıların hesaplama kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması, yeni veri setlerinin oluşturulması, ölçüm ve değerlendirme standartlarının geliştirilmesi gibi adımlarla hem inovasyonun hem de toplumsal güvenliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

trump-ingiltere-konusmasi.webp

Ortaklık kapsamında ayrıca, sağlık, biyoteknoloji, hassas tıp ve füzyon enerji gibi alanlarda ortak programlar yürütülmesi, sivil nükleer enerji için güvenilir tedarik zincirleri kurulması ve nükleer güvenlik standartlarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada, kuantum teknolojileri alanında ise kuantum bilgisayar donanımı, yazılım ve algoritmalarında atılımların hızlandırılmasının, kuantum algılama ve diğer kuantum teknolojileri için güvenilir, birlikte çalışabilir standartlar geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

queen-camilla-king-charles-donald-trump-melania-trump.webp

Öte yandan açıklamada, araştırma güvenliği ve kritik teknolojilerde işbirliğinin derinleştirilmesi, 6G teknolojileri, konumlama ve zamanlama, güvenli yatırımlar gibi alanlarda ortak AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinin de hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

