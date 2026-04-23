ABD, Esenyurt'taki tekstil devini kara listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli bir tekstil şirketini, İran’ın balistik füze çalışmalarına dolaylı yoldan katkı sunduğu iddiasıyla yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu.

İstanbul Esenyurt merkezli faaliyetlerini yürüten Emti Fiber Tekstil, İranlı bir işletmeye hammadde sağladığı gerekçesiyle suçlamaların odağına yerleşti.

Yeni yaptırımların ardından İran'dan rest: ABD üsleri hedefte

ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi raporlarda, Emti Fiber Tekstil’in, halihazırda yaptırım kıskacında olan İran merkezli Pardisan Rezvan Shargh şirketine yüzlerce kez "pamuk linteri" sevk ettiği öne sürüldü.

İDDİA: BALİSTİK FÜZE MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bakanlık yetkilileri, tekstil piyasasında oldukça yaygın kullanılan bu hammaddenin askeri alandaki stratejik önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Pamuk linterleri, katı yakıtlı roket motorlarının verimliliğini artırmak adına hayati önem taşıyan nitroselüloz maddesinin üretiminde temel hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu motorlar, balistik füzelerin en kritik parçaları arasında yer almaktadır."

ABD makamlarının iddiasına göre, iplik üretim sürecinden elde edilen selülozun kimyasal yöntemlerle nitroselüloza dönüştürülmesi, Esenyurtlu şirketi "teröre ve silahlanmaya destek" suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Washington yönetimi, söz konusu ticaretin sivil bir ekonomik faaliyet olmaktan öte, İran’ın askeri gücünü tahkim etmeye yönelik bir lojistik destek olduğunu savunuyor.

Alınan bu yaptırım kararıyla birlikte firmanın ABD’deki varlıklarının dondurulması ve ABD’li kurumlarla ticaret yapmasının engellenmesi bekleniyor.