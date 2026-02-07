Yeni yaptırımların ardından İran'dan rest: ABD üsleri hedefte

Yayınlanma:
ABD-İran arasındaki gerilim, dün Umman'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelere rağmen şiddetlenerek devam ediyor. ABD, müzakerelerden saatler sonra İran'a yeni yaptırımlar açıklarken, bugün de İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den yeni bir rest geldi. Arakçi, füze programının müzakere konusu olmayacağını açıklarken, olası bir ABD saldırısında Amerikan üslerini hedef alacaklarını söyledi.

ABD ile İran arasında dün Umman'ın Başkenti Maskat'ta dolaylı müzakere düzenlenmişti. Müzakerelerden sadece saatler sonra Beyaz Saray, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, görüşmeler için "İyi bir başlangıç" ifadelerini kullanmıştı.

İran 'iyi bir başlangıç' demişti ABD yeni yaptırımlar getirdiİran 'iyi bir başlangıç' demişti ABD yeni yaptırımlar getirdi

"NÜKLEER FAALİYETLERDE GERİ ADIM YOK"

ABD'nin açıkladığı yaptırımların ardından bugün Katar’ın başkenti Doha’da bir televizyon kanalına konuşan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırılarının programı durduramadığını ifade etti.

Nükleer faaliyetlerin süreceğini vurgulayan Arakçi, uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu ancak oran konusunda anlaşmaya açık olduklarını ifade etti.

"FÜZE PROGRAMI MÜZAKEREYE KAPALI"

İki ülke arasındaki derin güvensizliğin kısa sürede aşılmasının zor olduğunu belirten Arakçi, İran’ın savunma kapasitesinin pazarlık konusu olmayacağını dile getirerek, füze programına ilişkin, "Bu tamamen savunma amaçlıdır ve müzakereye kapalıdır" açıklamasında bulundu.

"ABD ASKERİ ÜSLERİNİ HEDEF ALIRIZ"

ABD tarafından gelecek olası bir askeri müdahaleye ilişkin uyarıda bulunan Arakçi, "ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına doğrudan karşılık verme imkanımız yok. Ancak böyle bir durumda bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef alırız" diye konuştu.

TRUMP'IN TEMSİLCİLERİ ABRAHAM LİNCOLN'U ZİYARET ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerdeki temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte bugün, bölgede konuşlanmış Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti.

İran'ın, "Müzakere konusu değil" dediği füze programı meselesinin, Amerika'nın İran'a yönelik gelecekteki herhangi bir saldırısının öncüsü olabileceği ön görülüyor.

Bugünkü ziyaret ise, taraflar arasındaki müzakereler ışığında "İran'a bir mesaj niteliğinde" olarak yorumlandı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

