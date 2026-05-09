Tabelalar değişti: Motorine gelen dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Yayınlanma:
Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorine gelen dev indirim tabelalara yansıdı. Motorin için yapılan 7,20 kuruşluk indirimin 1,62 TL'si eşel mobil sistemiyle ÖTV'ye dahil edildi. Kalan 5,58 TL indirim ise pompaya geldi. Üç büyük şehrin güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
9 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,81 TL
|Motorin
|66,25 TL
|LPG
|33,89 TL
9 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,67 TL
|Motorin
|66,11 TL
|LPG
|33,29 TL
9 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,78 TL
|Motorin
|67,38 TL
|LPG
|33,87 TL
9 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,06 TL
|Motorin
|67,65 TL
|LPG
|33,69 TL
