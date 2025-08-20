71 yıllık gıda devi iflas bayrağını çekti

71 yıllık gıda devi iflas bayrağını çekti
Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçesinde 1954 yılından bu yana 'Taç Pekmez' markasıyla faaliyet gösteren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. Köklü firma, mahkeme kararıyla tasfiye sürecine girdi.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin yaptığı konkordato başvurusunu hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi'nin borçlarını erteleme talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

"İş var insanlar tembel" diyen tatlı patronu iflasın eşiğinde"İş var insanlar tembel" diyen tatlı patronu iflasın eşiğinde

Şirketlerin mali yapılarının ve sundukları konkordato planlarının mevzuata aykırı olması nedeniyle kararın verildiği bildirildi. Bu red kararıyla her iki şirket de iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

MAHKEME İFLAS KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca iflasına karar vererek konkordato sürecinde uygulanan geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

Migros ve BİM'de et sıkıntısı başlıyor! İflas haberi geldiMigros ve BİM'de et sıkıntısı başlıyor! İflas haberi geldi

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde tanınan firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkılar sunmuştu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi.

Resmi ilanla duyurulan mahkeme kararında, şirketlerin iflası kamuoyuna bildirilirken, firmaların ticaret sicil ve vergi numaraları da yayımlandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!