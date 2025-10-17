5G'deki tehlikeyi açıkladı: Faturaya dikkat!

Türkiye'nin 2026'da geçiş yapacağı 5G teknolojisi için dün 3,5 milyar dolarlık ihale yapıldı. CHP'li Ulaş Karasu ise denetimsizlik ve operayörlerin iktidarla ilişkisine işaret ederek "geç kalındığı"nı söyledi. Karasu, 5G'ye geçişte yüksek maliyetin halka fatura edilme riskine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş sürecinde yaşanan gecikmeyi eleştirerek, vatandaşın yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaması gerektiğini vurguladı.

5G İHALESİ VE GEÇ KALINAN SÜREÇ

Ankara’daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında düzenlenen 5G ihalesinde, asgari değer 2,125 milyar dolar, KDV dahil 3,534 milyar dolar olarak belirlendi. Karasu, “Dünya 2020’de 5G’yi kullanmaya başladı, biz ise vatandaşlarımıza bu teknolojiyi yıllar sonra sunmayı planlıyoruz” dedi.

Karasu, Türkiye’nin 4G’ye geçişte bile geciktiğini belirterek, “5G’de de 6 yıl civarında gecikmeli kullanım öngörülüyor. Bu durum yalnızca telekomünikasyonu değil, yapay zeka ve ileri teknoloji uygulamalarını da olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

ALT YAPI VE YATIRIM SORUNLARI

telefon-2-001.jpg

5G’nin yüksek hız ve düşük gecikme gibi temel özelliklerini sağlayabilmesi için yeni baz istasyonları, fiber optik altyapı ve mevcut şebekenin güncellenmesi gerektiğini belirten Karasu, Türkiye genelinde ciddi yatırımların eksikliğine dikkat çekti.

Karasu, özellikle Ankara-Sivas hızlı treni örneğini vererek, bazı bölgelerde mobil internet ve hızlı veri erişiminin olmadığını, bunun sorumlusunun yatırım yapmayan operatörler kadar denetimsizlik olduğunu söyledi.

SİYASİ ETKİLER VE OPERATÖRLER

Türkiye’deki üç operatörün ikisinin AKP kontrolünde olduğunu belirten Karasu, “Bu operatörler iktidarın ‘arka bahçesi’ haline geldiği için teknolojiyi ülkeye getirecek liyakatli kadrolar görev yapamıyor. Sonuçta bedeli halk ve gençler ödüyor” dedi.

Karasu, operatörlerin yatırımlarının maliyetini halka yansıtma alışkanlığına dikkat çekerek, “Dünyanın en yavaş ve en pahalı internetini kullanan vatandaşın cebine yeniden el atmalarına izin verilmemeli” uyarısında bulundu.

Karasu, iktidara geldiklerinde, dünyanın kullandığı teknolojiyi aynı anda tüm vatandaşların kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

