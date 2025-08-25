5 yılın en düşük seviyesi! Sanayide yavaşlama

Yayınlanma:
Merkez Bankası imalat sanayisinde kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Verilere göre oran 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ağustos ayına ait imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine geriledi. Bu oran, Ağustos 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

ANKET SONUÇLARI GERİLEMEYİ GÖSTERDİ

İktisadi Yönelim Anketi çerçevesinde, 2025 yılı Ağustos döneminde imalat sektöründe faaliyet yürüten 1832 işletmeden alınan yanıtlar analiz edilerek sonuçlar oluşturuldu.

Mevsimsel faktörlerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) ise, temmuz ayına kıyasla 0,5 puanlık azalış göstererek yüzde 73,6 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK SEVİYE 2020’DEN BERİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Üç aydır üst üste gerileyen kapasite kullanım oranı, bu son düşüşle birlikte son 5 yılın en düşük düzeyine inmiş oldu. Söz konusu gerileme üretim cephesinde yavaşlama anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

