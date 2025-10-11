4 yıl önce 842 liraya doluyordu: Alışveriş sepeti bakın şimdi kaç liraya doluyor!

Sabit ücretlilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için market sepetine ödediği tutar, 2021’de 842 TL iken 2025’te 8.237 TL’ye yükseldi. 4 yıl önce vatandaşlar 1-2 TL’lik bozuk paralarla alışveriş yapabiliyordu, bugün aynı ürünleri almak için çok daha yüksek bütçe gerekiyor.

Flaş asgari ücret açıklaması! MÜSİAD bile 'gerçek enflasyonu dikkate alın' dedi

25 ürünlük bir alışveriş sepeti 2021’de asgari ücretin 2.825 TL olduğu dönemde, maaşın yaklaşık 4,2 katı alınabiliyordu.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ALIM GÜCÜNÜ KARŞILAYAMADI

2021’den bu yana asgari ücret 2.825 TL’den 22.100 TL’ye yükselmiş olsa da, artış fiyatlardaki yükselişi karşılamadı. Bugün aynı sepet, yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye satılıyor ve asgari ücretli sadece 2,6 kez alabiliyor.

EN FAZLA ZAM DANA BONFİLEDE

Sözcü gazetesinden Ali Can Polat’ın haberine Sepetteki ürünler içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 1.552 ile dana bonfilede görüldü. 2021’de kilogramı 122,95 TL olan dana bonfile, bugün 1.999 TL’ye ulaştı.

Buna ek olarak bazı temel gıda ürünlerinde yaşanan zam oranları şöyle:

Bisküvi: 2,25 TL’den 29,50 TL’ye (yüzde 1.211 zam)

Türk kahvesi: 6,45 TL’den 83,45 TL’ye (yüzde 1.193 zam)

Nohut (1 kg): 12,90 TL’den 134,95 TL’ye (yüzde 946,12 zam)