4. toplantı öncesi Memur-Sen'den Bakanlık önünde zam açıklaması

Yayınlanma:
Memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranının belirleneceği Hakem Kurulu öncesi Memur-Sen Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Hakem Heyeti'nin Mehmet Şimşek'e göre hareket ettiğini söyledi.

Yaklaşık 6 buçuk memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamuda 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde iktidar ile sendika uzlaşamayınca karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Hakem Kurulu bugün dördüncü toplantısını yapacak ve en geç yarın kararı vermesi gerekiyor.

Gözler sondan bir önceki toplantı olan dördüncü toplantıya çevrilirken Memur-Sen bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Kurul'un kendilerini oyaladığını bakanlığın yaptığı gibi kararı son güne bıraktığını söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kurul'un kendilerini oyaladığını aslı karar vericinin ise Bakan Mehmet Şimşek olduğunu söyledi.

Yalçın bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne geldiklerini söylerken, kitle "Hakemde yetki yok, Şimşek'te vicdan yok", "Memur burada Şimşek nerede?" sloganı attı.

Yalçın şunları kaydetti: "Adil bir karar verilmesi için Maliye Bakanlığı önünde toplandık, eylemdeyiz. Çünkü biliyoruz ki kararda sorumluluk hükümette, Maliye Bakanlığı'ndadır. Yaptığımız tüm görüşmelerde taleplerimiz, itirazlarımız konusunda herkes bizi 'haklı' buluyor. biz 'hak vermeyin, hakkımızı verin' deyince topu Maliye Bakanlığı'na atıyorlar. Bize 'bizi anlayışla karşılayın' diyorlar. Aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın, memur ve memur emeklisinin tahamülü kalmadı. Bizden ne anlayışını bekliyorsunuz artık bizi anlayın diyoruz."

Pazarlık sürecinde olduğu gibi işin son ana bırakılmak istendiğini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Toplu sözleşmede olduğu gibi her şey son güne bırakılıp oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor emeklilerimizle birlikte memur ve tüm emekçinin gözü hakemde. Hakemin gözü ise acaba bakan ne diyecek diye Maliye Bakanın'da"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

