4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu: KAP'a açıklama yapıldı

Ahlatcı Holding bünyesinde yer alan Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde 927 bin onsa yakın altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

REZERVİN DEĞERİ

Bulunan rezervin 41 bin tonun biraz üzerinde olduğu ve en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu belirtildi.

KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI

Geçen yıl 125 milyon dolarlık tesislerin kurulduğu madende bulunan rezerve ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne (Ahlatcı Altın İşletmeleri) ait Yozgat ili dahilinde 7 adet altın maden sahası bulunmakta olup, söz konusu sahalardan yalnız biri olan maden sahası içerisinde yer alan -Sarıkaya ilçesi sınırları içerisinde 1968.67 hektarlık bir alanı kapsayan- 201200128 numaralı IV. Grup maden ruhsat sahasına ilişkin olarak, Mitus Proje A.Ş. tarafından hazırlanan 25/11/2025 tarihli UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu)-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporuna (Rapor) ilişkin özet bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır: - UMREK-2023 Kodlu Rapor, jeolojik modele detaylı yüzey jeolojik haritalama, doğrultu–eğim ölçümleri ve toplam 56 sondaj verisi temel alınarak oluşturulmuştur. Anılan sondajların 41 adedi re-log (9698.7 m), 15 adedi ise RC tipi (1723 m) sondajdır.

- UMREK-2023 Kodlu Rapora göre, söz konusu ruhsat sahasında 0.70 g/t ortalama tenör ve 2.70 g/cm3 ortalama SG değerine dayalı olarak belirlenen yaklaşık 41.181 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılmıştır. - UMREK-2023 Kodlu Rapor'da yer alan veriler ve yapılan modelleme doğrultusunda projenin potansiyeli yaklaşık 927 bin ons Altın olarak hesaplanmıştır (Bugünkü yaklaşık parasal değeri yaklaşık 4 milyar USD'dir).

Anılan Rapor ile, cevher modeli, sahadaki altın cevherleşmesinin litolojik, yapısal ve jeokimyasal kontrolünü bütüncül biçimde ortaya konulmuş, böylece ileri arama programlarının planlanması için bilimsel bir temel oluşturmuştur. Bununla birlikte, mevcut sondaj yoğunluğu, veri dağılımı ve yapısal süreklilik göz önüne alındığında, modelin bu aşamada yalnızca Arama Hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

"RAPOR SONUÇLARI VE GELİNEN AŞAMA KAMUOYUNA AÇIKLANACAKTIR"