Altın fiyatları coştu! Haftalardır böylesi görülmedi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleriyle birlikte ons altın şaha kalktı, gram altın fiyatları uçuşa geçti.

Fed'in 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıdan faiz indirimi kararı çıkacağı beklentisi, piyasaları yangın yerine çevirdi. Bu güçlü beklentiyle birlikte ons altın fiyatları son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Piyasalarda 4.256,45 dolar seviyelerinin test edilmesinin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşansa da, ons altın cuma gününe kıyasla yüzde 0,42'lik artışla 4.235,55 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalarda 5.795 TL'yi gören gram altın, Kapalıçarşı'da 5.894 TL liraya satılıyor.

ANALİSTLER UYARDI: YÖN YUKARI

Piyasa uzmanları, altındaki ateşin sönmeyeceğini öngörüyor. Analistlere göre yukarı yönlü hareketin ons altında 4.290 dolara kadar sürmesi beklenirken, olası bir düşüşte 4.208 dolar destek noktası olarak izleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendirdi.

Piyasalar şu an yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Yatırımcıların gözü ise bu hafta açıklanacak imalat ve istihdam verilerinde olacak.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki gram altın çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatları...

Gram altın % 0,24

ALIŞ(TL) 5.776,67

SATIŞ(TL) 5.777,51

Çeyrek Altın % 0,96

ALIŞ(TL) 9.506,00

SATIŞ(TL) 9.576,00

Altın (ONS) % 0,18

ALIŞ($) 4.224,70

SATIŞ($) 4.225,28