4 ay hasadı yapılıyor! Yurt dışından talep yağıyor: Kilosu tarlada 25 lira

İlçeye bağlı Altınüzüm ve Boğaziçi Mahallesi olmak üzere 700 dekar araziye ilk kez alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen kabağın hasadına başlandı.

Buğday hasadının yapıldığı araziye ekimi yapılan kabak, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları olmak üzere 4 ay hasadı yapılabiliyor.

İç piyasanın yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılan kabak, tarlada 25 lirada alıcı buluyor.

KİLOSU TARLADA 25 LİRA

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, tarımsal üretime ara vermediklerini belirterek, "İlk kez ilçemizde alternatif ürün olarak ekimi yapılan kabakta hasadımız başladı" dedi.