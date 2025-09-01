30 yıl sonra ilk! İşçiler grev kararı aldı

Kütahya Şeker Fabrikası’nda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenle, fabrikada örgütlü Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) masada anlaşamayınca grev kararı alındı.

2004 yılında Kiler ve Torunlar ortaklığına devredilerek özelleştirilen yaklaşık 200 işçinin çalıştığı Kütahya Şeker Fabrikası’nda üretim tamamen durdu.

Şeker-İş üyesi işçiler, 27 Ağustos 2025 tarihinde aldıkları grev kararını 31 Ağustos’ta hayata geçirirken, işveren tarafı bugün görüşmeden anlaşma çıkmadığını ve grev kararı alındığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

30 YIL SONRA İLK KEZ GREV KARARI UYGULANDI

1995 yılından bu yana ilk defa greve gidilen fabrikada, işçiler taleplerine kulak verilmediği için üretimden gelen güçlerini kullanma yoluna gitti. Özelleştirme sürecinden bu yana ilk kez yaşanan bu grev, Kütahya Şeker tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti.

810 MİLYON LİRALIK KAR, İŞÇİYE YANSITILMADI

Birgün'e konuşan sendika temsilcileri, şirketin son 2,5 yıllık dönemde 810 milyon TL’den fazla kâr elde ettiğini, buna rağmen işçilere teklif edilen zammın sadece %18,50 ile sınırlı kaldığını belirtti. Bu oranın, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında işçiler açısından kabul edilemez olduğunu ifade eden sendika, işverenin "sefalet zammı" dayattığını vurguladı.

SENDİKA: “MÜCADELE SÜRECEK”

Şeker-İş Sendikası işçilerin talepleri karşılanıncaya kadar mücadelenin süreceğini ve üretime dönülmeyeceğini açıkladı.