30 dakikada tükenen Audi

﻿Audi E5 Sportback, 235.900 yuan'dan (yaklaşık 28.000 avro) başlayan fiyatlarla orta boy, tamamen elektrikli bir fastback olup, SAIC Motor ve Audi ortak girişiminin ürettiği ilk araçtır . SAIC Audi, Alman otomobil üreticisi Audi ile Çinli SAIC Motor'un (Şanghay Otomotiv Endüstrisi Şirketi) yalnızca Çin pazarı için yüksek kaliteli elektrikli araçlar üretmek amacıyla kurduğu bir ortak girişimdir.

Model dört versiyonla sunuluyor, bunlardan ilki arkadan itişli, 220 kW (299 hp) ve 76,2 kWh bataryaya (LFP) sahip Pioneer olup, 618 km'ye kadar menzil sunuyor. Ardından yine arkadan itişli, 300 kW (402 hp) güç ve 100 kWh bataryaya (NCM) sahip Pioneer Plus versiyonu geliyor ve bu da 773 km'ye kadar menzil sağlıyor. Ardından, dört tekerlekten çekişli, 386 kW (518 hp) güç ve 83,3 kWh bataryaya (NCM) sahip Pioneer quattro versiyonu geliyor ve 623 km'ye kadar menzil sunuyor . Son olarak, en üst amiral gemisi quattro versiyonu da dört tekerlekten çekişli, 579 kW (781 hp) güç ve 100 kWh bataryaya (NCM) sahip olup, 647 km'ye kadar menzil sunuyor .

﻿En üst seviye dört tekerlekten çekişli versiyonun 0-100 km/s hıza yalnızca 3,4 saniyede ulaştığı belirtiliyor . Bataryalar , 76,2 ila 100 kWh kapasiteli CATL tarafından sağlanırken, 800V mimarisi ve standart ısı pompası sistemi sayesinde model, verimli çalışma ve hızlı şarj sağlıyor. Tüm versiyonlar, SAIC ile ortaklaşa geliştirilen Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform (Advanced Digitised Platform) temel alınarak Audi'nin Çin fabrikasında üretiliyor.

Modelin tasarımı , fastback çizgisi, gizli kapı kolları ve çerçevesiz şasisiyle Audi E Concept'ten ilham alıyor. Aerodinamik katsayı etkileyici derecede düşük bir değer olan 0,252 Cd'ye ulaşırken, 942 LED ve yaklaşık 2.000 üçgen elemandan oluşan aydınlatma üniteleri etkileyici "hoş geldiniz animasyonları" yaratıyor. 4.881 mm uzunluğu, 1.960 mm genişliği, 1.479 mm yüksekliği ve 2.950 mm dingil mesafesiyle E5 Sportback, orta boy segmentin dinamik kalbinde yer alıyor.

İç mekan , Qualcomm Snapdragon 8295 işlemciyle çalışan ve Audi işletim sistemini çalıştıran tek bir 59 inçlik ekranla teknoloji ve lüksü bir araya getiriyor . Audi Island dijital ortamı , elektronik aynalar ve büyük dil modeline dayanan, çok bölgeli destek ve Apple CarPlay ve Huawei HiCar uyumluluğu sunan Audi Assistant sesli asistanı gibi özelliklerle donatılmış. Donanımlar arasında ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, panoramik tavan, 360° kameralar , kablosuz mobil şarj yer alırken, üst versiyonlarda havalı süspansiyon, elektronik kontrollü CDC amortisörler, kişiselleştirilmiş aydınlatma ve 18 hoparlörlü BOSE ses sistemi bulunuyor.