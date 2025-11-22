2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor

Yayınlanma:
Kia'nın ilk tamamen elektrikli minibüsü PV5, hafif ticari araç sektörünün en önemli ödülünü kazandı.﻿

Tamamen elektrikli Kia PV5, 2026 Uluslararası Yılın Vanı (IVOTY) ödülüne layık görüldü ve bu, hem Kia hem de Koreli bir üretici için tarihi bir ilk oldu. Ödül, 26 ülkeden önde gelen ticari araç gazetecilerinden oluşan bir panelin oylamasının ardından, 19 Kasım'da Fransa, Lyon'da düzenlenen SOLUTRANS 2025 Fuarı sırasında düzenlenen özel bir IVOTY Ödülleri töreninde takdim edildi.

kia-pv5.jpg

IVOTY jüri heyeti Başkanı Jarlath Sweeney, "Kia'yı 34. Uluslararası Yılın Vanı Ödülü'nü kazandığı için tebrik ediyoruz," dedi. "Tamamen elektrikli Kia PV5, hafif ticari araç sektöründe inovasyon, verimlilik ve kapsamlı yetenekler açısından yeni standartlar belirliyor. Sıfır emisyonu çok yönlülük ve pratiklikle birleştirerek, modern bir minibüste işletmeler için çıtayı yükseltiyor. Kia, binek otomobillerinde mükemmellik sunma konusunda uzun bir geçmişe sahip ve şimdi ticari araç yelpazesi de sektörde benzer şekilde güçlü bir etki yaratıyor."

pv5-cargo-6bw.jpeg

Kia'nın tamamen elektrikli PV5 modeli, 2025 yılında piyasaya sürülecek iki ek elektrikli minibüs de dahil olmak üzere altı modelle birlikte değerlendirildi ve sektörün daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesiyle birlikte elektrifikasyonun önemi daha da vurgulandı.

PV5, 416 kilometreye kadar ve 412 kilometreye kadar (AER, WLTP) otonomi sunuyor. DC hızlı şarj özelliği 30 dakikadan kısa sürede %10'dan %80'e ulaşıyor ve 790 kilograma kadar yük kapasitesine sahip.

Ayrıca, lansmanından henüz bir ay geçmeden PV5, 693,38 kilometrelik performansıyla "hafif hizmet tipi elektrikli bir minibüsün tek bir şarjla maksimum yük ile kat ettiği en uzun mesafe" kategorisinde GUINNESS WORLD RECORDS unvanını elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

