Türkiye'de işsizlik en büyük sorun olarak ortaya çıkarken, meslekleri olanların büyük çoğunluğu da para kazanamamaktan şikayet ediyor.

"En çok gelir sağlayan meslekler" aranırken, gençlerin refah bir hayat sürmek için arayışları da sürüyor.

İşsizlik oranı açıklandı!

Yapılan bir araştırmaya göre 2026 yılında en çok parlayacak ve aranacak meslekler belli oldu. Medyaradar'daki habere göre; 2026'da bu işleri yapanların sırtı yere gelmeyecek: Paraya para demeyecekler!

EN ÇOK KAZANDIRACAK MESLEKLER

2026'da en çok parlayacak ve kazandıracak mesleklerden biri yazılım sektörü. Zaten ön planda olan bu sektör, yeni yılda da ön planda olmaya devam edecek. Yazılımcılar yine aranan isimler olacak.

Tır şoförlüğü de aranan meslekler biri olmayı sürdürecek. Kazancı da iyi olan tır şoförlüğü, uluslararası taşımacılıkta kilit işlerden biri olarak kalacak ve parlayan meslekler arasında yer alacak.

Pandemiden sonra daha da parlayan hemşirelik yeni yılda da önemini koruyacak. Yaşlılar için evde bakım ve huzurevlerinde sağlık çalışanları aranmaya devam edilecek.

Aranacak diğer meslekler arasında ise finans yöneticiliği ve elektrik teknisyenliğinin öne çıkması bekleniyor.