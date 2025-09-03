2 bin 611 kişi bir anda Bodrum'a akın etti

"Resilient Lady" ve "SeaDream I" adlı 2 kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cruise Port iskelesine demirledi. Kruvaziyerler, Türkiye'nin turizm cennetine toplam 2 bin 611 turist getirdi.

Bahamalar bayraklı gemilerle gelen turistlerin çoğunluğu ABD vatandaşıyken, "Resilient Lady" kruvaziyerinde 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel, Santorini Limanı'ndan gelen 104 metre uzunluğundaki "SeaDream I" kruvaziyerinde ise 82 yolcu ile 94 personel yer alıyor.

TURİSTLER İLÇE EKONOMİSİNİ CANLANDIRDI

Resilient Lady'nin, Bdorum'un ardından durağı Mikonos Limanı, SeaDream I'nin ise Siros Limanı olacak.

Gemilerdeki turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı turistler tarihi yerleri ziyaret etti.