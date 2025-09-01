14 yıl sonra ilk kez bu zirvede! Herkes altına odaklanırken o coştu

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ile endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi, gümüş fiyatlarını 14 yıl sonra ilk kez 40 doların üzerine taşıdı. Spot piyasada gümüş, 40,54 dolar/ons seviyesine ulaşarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek noktayı gördü. Yatırımcı ilgisi ve arz tarafındaki kısıtlılık, fiyatların yükselişini desteklemeyi sürdürüyor.

TARİHİ ZİRVE: 40,54 DOLAR SEVİYESİ TEST EDİLDİ

1 Eylül 2025 sabahında, spot gümüş fiyatı 40,54 dolar seviyesine kadar tırmanarak 21 Eylül 2011’den sonra ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu. Dünya'da yer alan habere göre, değerli metallere yönelik ilginin artmasında, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler büyük rol oynuyor. Şu an itibarıyla spot gümüş, Cuma gününe kıyasla %1,5 artışla 40,31 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. 2025 başından bu yana fiyatlarda %39,53, son 12 aylık dönemde ise %39,67’lik bir artış kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ETKİLİ

Analistlere göre, değerli metallerde yaşanan bu geniş çaplı yükseliş; jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının bağımsızlığına dair oluşan kaygılar nedeniyle güvenli varlıklara yönelimin artmasından kaynaklanıyor. Getiri sağlamayan kıymetli madenlere olan talep, faizlerin düşeceği beklentisiyle ivme kazanmış durumda.

YEŞİL ENERJİ TALEBİ GÜMÜŞE BASKI YAPIYOR

Gümüş yalnızca yatırım amaçlı değil, aynı zamanda temiz enerji teknolojilerinde de vazgeçilmez bir kaynak olarak öne çıkıyor. Özellikle güneş paneli üretiminde kritik rol oynayan bu değerli metal, endüstriyel alanda yoğun talep görüyor. Artan bu ihtiyaç, arz tarafında ciddi baskı yaratıyor. Gümüş Enstitüsü, bu eğilimin devam etmesiyle birlikte piyasada üst üste beşinci yıl arz açığı yaşanacağını öngörüyor.

ETF TALEBİ ARTIYOR, LONDRA STOKLARI AZALIYOR

Gümüşe olan talep, sadece spot piyasada değil, borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla da dikkat çekici şekilde artıyor. Gümüş destekli ETF'lerdeki varlıklar, Ağustos ayında art arda yedinci kez yükselerek, 2020’den bu yana en uzun yükseliş serisine ulaştı. Bu yatırımcı ilgisi, Londra’daki fiziksel stokların hızla erimesine neden oldu.