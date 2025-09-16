12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti

Türkiye'de uzun yıllardır önü alınamayan enflasyon, ekonomik krizi derinleştirirken özellikle iç siyasette yaşanan baskılar, en büyük muhalefet partisine yönelik yürütülen operasyonlar, krizin boyutunu iyiden iyiye büyütüyor.

Ekonomik krizden vatandaşlar kadar Türkiye'nin en büyük firmaları da etkileniyor. Dev kuruluşlar, peş peşe yaptıkları konkordato başvurularıyla iflas sürecine giriyor. Yüksek maliyetlerden gelir-gider dengesini oturtamayan yüzlerce firma ise iflas etti.

İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İflas sürecine giren son dev firma ise Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş. oldu. Kentte 2013 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlayan firma, yaşadığı ekonomik krizin sonunda Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 3 aylık geçici mühlet verdi.

Alacaklıların, İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi kapsamında ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı var. İtiraz olmaması halinde süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor