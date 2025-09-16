12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Yayınlanma:
Adana ve Akdeniz bölgesinin en büyük akaryakıt firmalarından olan Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş., konkordato kervanına katılan son firma oldu. İflas sürecine giren firmaya mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.

Türkiye'de uzun yıllardır önü alınamayan enflasyon, ekonomik krizi derinleştirirken özellikle iç siyasette yaşanan baskılar, en büyük muhalefet partisine yönelik yürütülen operasyonlar, krizin boyutunu iyiden iyiye büyütüyor.

Ekonomik krizden vatandaşlar kadar Türkiye'nin en büyük firmaları da etkileniyor. Dev kuruluşlar, peş peşe yaptıkları konkordato başvurularıyla iflas sürecine giriyor. Yüksek maliyetlerden gelir-gider dengesini oturtamayan yüzlerce firma ise iflas etti.

İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadıİnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı

daspet-petrol.jpg

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İflas sürecine giren son dev firma ise Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş. oldu. Kentte 2013 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlayan firma, yaşadığı ekonomik krizin sonunda Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 3 aylık geçici mühlet verdi.

Alacaklıların, İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi kapsamında ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı var. İtiraz olmaması halinde süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Ekonomi
Faiz kararı öncesi borsa sallandı: Piyasalar gergin
Faiz kararı öncesi borsa sallandı
İngiliz kraliyet ailesini giydiren şirket iflasın eşiğinde
İngiliz kraliyet ailesini giydiren şirket iflasın eşiğinde
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava