12 Eylül'de faiz kararı açıklanacak: AA anketine katılan ekonomistler de düşük beklenti açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını 12 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon verisinin beklenenin üzerinde gelmesinden sonra pek çok ekonomist 300-350 baz puanlık indirim tahimininde değişikliğe giderken, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler de 200 baz puanlık indirim beklentisinde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

Faiz kararına ilişkin piyasanın ve ekonomistlerin beklentisi 300 baz puan olmuştu. Hatta daha yüksek bir indirim alanı olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti. Fakat 3 Eylül'de açıklanan enflasyon verisi tüm beklentileri alt-üst etti.Beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi faiz indiriminin düşük olacağı yorumlarını getirdi. Ekonomistler 300 baz puanlık beklentilerini 250-200 baz puana çekti.

AA Finans'ın PPK beklenti anketine katılan ekonomistlerin de tahminleri düşük kaldı.

AA FİNANS ANKETİ: 200 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Ankete katılan 26 ekonomistin çoğunluğu, Merkez Bankası’nın eylül ayında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.

Anket sonuçlarına göre:

18 ekonomist, politika faizinde 200 baz puanlık düşüş bekliyor.

3 ekonomist, 250 baz puanlık,

5 ekonomist ise 300 baz puanlık indirim öngörüsünde bulundu.

Ekonomistlerin eylül ayı faiz kararı için medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 41’e çekilmesi yönünde şekillendi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 36,5

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 36,5 seviyesinde oluştu.

TOPLANTI 12 EYLÜL'DE

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan liderliğinde 12 Eylül Perşembe günü toplanacak. Kurul toplantısının ardından, aynı gün saat 14.00’te yeni faiz kararı duyurulacak.

Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği bir önceki toplantıda, politika faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekmişti.

