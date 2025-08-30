Merkez Bankası'nın politika faizini 46'dan 43 puana indirmesi sonrası bankalar da mevduattan kredi faizlerine kadar değişikliğe gitti.

Kredi çekmeyi düşünenler ise uygun ve ucuz kredi seçeneklerini araştırıyor. Bankalar hem yeni müşteri çekmek hem kredi çektirmek için bazı seçenekler sunuyor. Peki 100 bin liranın geri ödemesi ne kadar? En uygun faiz seçeneği sunan banka ve faiz oranı ne kadar? İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve faiz oranları...

Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme

ON % 3,49 10.990 ₺ 132.378 ₺

DenizBank % 3,69 11.154 ₺ 134.345 ₺

TEB % 2,09 9.877 ₺ 119.027 ₺

QNB % 3,59 11.072 ₺ 133.360 ₺



Enpara.com % 4,14 11.527 ₺ 138.323 ₺

GetirFinans % 3,65 11.121 ₺ 133.450 ₺

ING % 3,59 11.072 ₺ 133.360 ₺

Vakıf Katılım % 3,89 11.319 ₺ 136.326 ₺

İş Bankası % 4,19 11.569 ₺ 139.325 ₺

Türkiye Finans Katılım % 4,19 11.569 ₺ 139.325 ₺

Ziraat Bankası % 3,99 11.402 ₺ 137.322 ₺

Albaraka Türk % 4,30 11.661 ₺ 140.433 ₺

Akbank % 2,09 9.877 ₺ 119.027 ₺