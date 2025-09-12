TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. dönem sonuçları 12 Eylül Cuma günü ilan edilecek. Bu tarih kesinleşmiş durumda ancak sonuçların gün içinde hangi saatte erişime açılacağı açıklanmadı.

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR HENÜZ YAYIMLANMADI

Bugün itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesinde TUS sonuçlarının açıklanmadığı görülüyor. Yani adayların uzun süredir beklediği kritik sonuçlar henüz erişime açılmadı. Deneyimler dikkate alındığında, ÖSYM sonuçları genellikle öğleden sonra duyuruyor. Bu nedenle birçok aday, 12 Eylül Cuma günü 16.00 ile 20.00 saatleri arasında sonuçların açıklanabileceğini tahmin ediyor.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile bireysel sorgulama yapabilecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de sonuç ekranına kolaylıkla ulaşılabilecek.

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 45 puan ve üzeri alan adaylar tercih hakkı elde edecek. Tercihler, ÖSYM’nin resmi kılavuzunda belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılacak. Adayların branş seçiminde kılavuzu dikkatle incelemesi ve süreyi kaçırmaması gerekiyor.