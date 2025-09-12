TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yayınlanma:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce tıp fakültesi mezununun en kritik dönüm noktalarından biri oldu. 2025 yılının 2. dönem oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. “TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?” sorusu günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor...

whatsapp-gorsel-2025-09-12-saat-11-26-36-ac32bde6.jpg

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. dönem sonuçları 12 Eylül Cuma günü ilan edilecek. Bu tarih kesinleşmiş durumda ancak sonuçların gün içinde hangi saatte erişime açılacağı açıklanmadı.

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

whatsapp-gorsel-2025-09-12-saat-11-26-36-72155b1b.jpg

SONUÇLAR HENÜZ YAYIMLANMADI

Bugün itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesinde TUS sonuçlarının açıklanmadığı görülüyor. Yani adayların uzun süredir beklediği kritik sonuçlar henüz erişime açılmadı. Deneyimler dikkate alındığında, ÖSYM sonuçları genellikle öğleden sonra duyuruyor. Bu nedenle birçok aday, 12 Eylül Cuma günü 16.00 ile 20.00 saatleri arasında sonuçların açıklanabileceğini tahmin ediyor.

whatsapp-gorsel-2025-09-12-saat-11-26-37-51c9adc7.jpg

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile bireysel sorgulama yapabilecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de sonuç ekranına kolaylıkla ulaşılabilecek.

whatsapp-gorsel-2025-09-12-saat-11-34-09-c964bb5a.jpg

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 45 puan ve üzeri alan adaylar tercih hakkı elde edecek. Tercihler, ÖSYM’nin resmi kılavuzunda belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılacak. Adayların branş seçiminde kılavuzu dikkatle incelemesi ve süreyi kaçırmaması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Eğitim
Eşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktır
Eşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktır
İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!
İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!