Akran zorbalığı oranlarını büyük oranda düşürdüler

Türkiye'de yapılan çalışmalarda, öğrencilerin %6'sının hayatlarında en az bir kez zorbalığa uğradığı ve zorbalığa uğrayanların %35'inin ise sürekli zorbalığa uğradığı tespit edildi.

Akran zorbalığı, yaşıtlarına yönelik şiddet ve suça sürüklenen çocuklar son dönemde gündemde büyük yer kaplıyor. Bu bakımdan başka ülkelerin deneyimleri de daha fazla merak ediliyor. Akran zorbalığı konusunda eğitim ile sürecin önüne geçmeyi hedefleyen Danimarka paylaştığı verilere göre başarılı da oldu.

Danimarka’da 1993 yılından bu yana okullarda müfredatın bir parçası olan “empati dersi”, öğrenciler arasındaki zorbalığı büyük oranda azalttı. Ülkede 6 ile 16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin haftada bir kez katılmakla yükümlü olduğu bu dersler, sosyal becerilerin geliştirilmesine, sınıflarda dayanışma duygusunun güçlenmesine, duyguların ifade edilmesine ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlıyor.

Danimarka Kamu Sağlık Enstitüsü’nün verileri, uygulamanın sonuçlarını ortaya koydu. 1994 yılında gençlerin yüzde 24,4’ü zorbalığa maruz kalırken, bu oran 2022’de yüzde 6,3’e geriledi. Böylece Danimarka, Avrupa’da zorbalık oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri haline geldi.

“Kendini başkasının yerine koyabilme” yetisi olarak tanımlanan empati, çocukların diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı oluyor. Bilimsel araştırmalar, küçük yaşta empati kazanan çocukların ilerleyen yıllarda okul ve iş yaşamında daha başarılı olduklarını, aynı zamanda daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurduklarını gösteriyor.

Uzmanlar, Danimarka’daki bu uygulamanın sadece öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda güven, saygı ve dayanışma kültürünü de beslediğini vurguluyor.