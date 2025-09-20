Afet sonrası eğitime dönüş için MEB’den yol haritası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek hizmetlerine ilişkin detaylı bir yol haritası içeren Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzunu yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre, kılavuz; afetlerin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal etkileriyle de ele alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı etkiler bırakan afetlerin ardından psikolojik dayanıklılık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak öne çıkıyor.

Afet öncesinden sonrasına kadar görev paylaşımı netleşti

Rehberde, afet öncesi risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerine dair tüm paydaşların görevleri detaylı biçimde sıralanıyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra Türk Kızılayı, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da süreçteki rolleri tanımlanıyor.

MEB’in sorumlulukları kapsamında ise şu başlıklar öne çıkıyor:

Okul temelli afet ve acil durum ekiplerinin oluşturulması

Düzenli tatbikatların yapılması

Psikolojik ilk yardım uygulamalarının devreye alınması

Öğrenci ve velilere yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması

Ayrıca afet sonrası dönemde geçici eğitim alanlarının kurulması, rehberlik oturumlarının düzenlenmesi, uzman yönlendirme mekanizmaları ve eğitim personeline yönelik destek programları da vurgulanıyor.



Hazırlanan kılavuzda, afetlerin yalnızca kriz anlarında değil, öncesinde ve sonrasında da disiplinler arası işbirliğiyle yönetilmesi gerektiği belirtiliyor. Psikososyal destek hizmetlerinin bireylerin toparlanma süreçlerini hızlandırdığı ve uzun vadede toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırdığı dile getirildi.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kılavuza özel bir yazı kaleme aldı. Tekin, afet ve kriz dönemlerinde çocukların korunmasının ve eğitimin sürekliliğinin temel sorumluluklardan biri olduğunu belirtti. Şu ifadeleri kullandı: