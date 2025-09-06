Zelenski'den Putin'e: O teröristin başkentine gidemem

Zelenski'den Putin'e: O teröristin başkentine gidemem
Yayınlanma:
Rusya devlet başkanı Putin'in Zelenski'yi Moskova'ya davetine yanıt veren Zelenski, "Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini geri çevirdi.

"O TERÖRİSTİN BAŞKENTİNE GİDEMEM"

ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Zelenski, Putin'in Moskova'ya davet teklifini değerlendirdi. Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddettiğini açıklayan Zelenski, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem." ifadelerini kullandı.

"O ABD İLE OYNUYOR"

Putin'in savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyleyen Zelenski, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını öne sürdü. Putin için güvenilmez tanımını kullanan Zelenski, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor." diye konuştu.

PUTİN DAVET ETMİŞTİ

Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

