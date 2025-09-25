Zelenski görevi ne zaman bırakacağını açıkladı

Zelenski görevi ne zaman bırakacağını açıkladı
Yayınlanma:
Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş, bir yandan barış bir yandan da taraflardan gelen kritik açıklamalarla devam ediyor. ABD medyasına savaşa dair konuşan Ukrayna lideri Zelenski beklenmedik şekilde görevi ne zaman bırakacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş dönem dönem yapılan barış müzakereleri ve taraflar arasında anlaşmayı sağlamak için uluslararası girişimlerle sürmeye devam ediyor.

Bir yandan barış çağrıları konuşulurken bir yandan da taraflardan savaşın şiddetini artıracak açıklamalar gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den görevi süresine ilişkin ABD medyasına konuştu.

ZELENSKİ GÖREVİ NE ZAMAN BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Volodimir Zelenski, ABD medyasına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski, “Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil” ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

