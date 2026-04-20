'Yüzen kasaba' kül oldu: 9 bin kişi evsiz kaldı

Malezya'nın Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesinde bulunan su üzerine kurulu kasabada yangın felaketi yaşandı.

YANGININ BOYUTU

Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, yangının 4 hektardan geniş bir alanda etkili olduğunu belirtti. Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman ise kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden edildiğini ifade etti.

CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığını kaydetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(AA)