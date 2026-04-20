Ralli aracı kalabalığın içine uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Arjantin'in Cordoba kentinde düzenlenen Güney Amerika Rallisi'nde bir yarış aracının takla atarak seyircilerin arasına savrulması sonucu 25 yaşındaki bir seyirci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından final etabı iptal edildi.

Arjantin'in Cordoba eyaletindeki Mina Clavero bölgesinde düzenlenen Giulio Cesare etabında, Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı yarış aracı kontrolden çıkarak takla attı ve seyircilerin arasına savruldu.

KURBAN VE YARALILAR

Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GÜNEY AMERİKA’NIN ‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’

Güney Amerika Otomobil Sporları Konfederasyonu (CODASUR) tarafından FIA çatısı altında düzenlenen ralli şampiyonası, kıtanın en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'dan önde gelen pilotların katıldığı şampiyona, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak nitelendiriliyor. Cordoba eyaleti ise ralli sporunun en yoğun ilgi gördüğü bölgelerden biri olarak dünya ralli tarihinde seyirci rekorlarının kırıldığı etaplara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

