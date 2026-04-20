Yunanistan Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Atina yönetimi, Türkiye’nin 16 Şubat’ta Ege ve Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarına yönelik hazırladığı belgelere cevaben BM’ye bir mektup gönderdi. Mektupta, Yunanistan’ın Deniz Hukuku (UNCLOS) uyarınca adaların büyüklüklerine bakılmaksızın 12 deniz miline kadar karasuyu hakkına sahip olduğu ve anakara topraklarıyla aynı şekilde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile kıta sahanlığı oluşturduğu savunuldu.

YUNANİSTAN’IN ARGÜMANLARI

Atina, mektubunda Türkiye’nin “Yunan adalarının 6 milin ötesinde deniz alanı oluşturamayacağı” yönündeki iddiasının uluslararası hukukun ihlali ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu öne sürdü. Yunanistan’a göre, sadece “üzerinde insan yaşamayan veya ekonomik faaliyeti olmayan kayalıklarda” MEB ve kıta sahanlığı hakkı bulunmazken, diğer tüm adalarda tam hak sahibidir.

12 MİL HAKKI İDDİASI

Mektupta ayrıca, Yunanistan’ın tüm adalarının karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğu ve sınırlandırmada ‘orta hat’ ilkesinin temel esas olduğu belirtildi. Atina, Ankara’nın öne sürdüğü ‘hakkaniyet’ ilkesinin güncel yargı kararlarıyla zayıfladığını ve Türkiye’nin uluslararası içtihatları ‘yanıltıcı ve seçici’ bir şekilde okuduğunu iddia etti.

LİBYA MUTABAKATI VE KKTC

Yunanistan, Türkiye’nin yaptığı bölgesel anlaşmaların da ‘yok hükmünde’ sayılması gerektiğini savunarak, 2019’da imzalanan Libya Mutabakatı’nın Yunan adalarının haklarını görmezden geldiği için hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü. Atina ayrıca, “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrılıkçı yasadışı oluşum (KKTC) ile imzaladığı sınırlandırma anlaşması yasadışı ve geçersizdir” ifadesini kullandı.