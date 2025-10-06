Yunan adasına tatile gitti başına bakın neler geldi! Dönünce de hayatını kaybetti

İngiliz 24 yaşındaki genç kadın Georgia Taylor, ağustos ayında Yunanistan'ın Iyonya Denizi'ndeki tatil adalarından Zante'ye gitti.

The Sun'daki habere göre Georgia Taylor, Yunanistan'a yaptığı bir gezi sırasında bacak ağrısı nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Bundan önce de parmaklarında ve kolunda döküntüler oluştu, ardından yüzü şişti.

Haberde genç kadının İngiltere'ye döndükten sonra bir fizyoterapiste gittiği, burada aniden durumu kötüleşince acil servise kaldırıldığı belirtildi.

Taylor'ın 21 Ağustos'un erken saatlerinde de hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ HALA BELLİ DEĞİL

Bir ay sonra düzenlenen cenaze törenine 900'den fazla kişi katıldı . Galler'in Gwaelod-y-Garth kentinde yaşayan ebeveynleri Nicola ve John, "Onu her gün, her saat, her dakika, her saniye özlüyoruz" dedi.

Reading Üniversitesi'nden işletme ve tüketici pazarlaması alanında mezun olduğu ve Londra'daki Dow Jones'ta çalıştığı belirtilen Georgia Taylor'ın ölüm nedeninin ne olduğu henüz açıklanmadı.