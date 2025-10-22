Yunan adasına tatile gitti bakın başına ne geldi? İngiliz kadın anlattı Nijeryalı adam tutuklandı

Yunanistan'ın Kos Adası'na tatile giden 45 yaşındaki İngiliz kadının cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi.

The Sun'daki habere göre; İngiltere'de tatil yapan bir turistin, Yunanistan'da bir otel çalışanı tarafından tecavüze uğradığı ileri sürüldü.

Haberde, 45 yaşındaki kadının polise başvurarak, Kos Adası'ndaki otel odasında 42 yaşındaki bir Nijeryalı adam tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirttiği ve şikayetçi olduğu yer aldı.

Saldırının pazartesi günü saat 19.00 civarında gerçekleştiği de belirtildi.

İngiliz turistin içki içtiğini belirterek, Nijeryalı işçinin de durumundan faydalandığını söylediği öğrenildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kos polisinin soruşturma başlattığı ve şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Kos Bölge Mahkemesi savcılığındaki duruşma öncesinde Nijeryalı işçinin tutukluluk halinin devam ettiği de ifade edildi.

Haberin detayında Yunanistan'a tatile giden çok sayıda İngiliz kadının bu tür saldırılarla karşılaştığı da yer aldı.